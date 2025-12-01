Togg satışlarında 0 faiz fırsatı: Aralık ayı kampanyası başladı!

T10X tarafında ise V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin TL ve V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 TL olarak listeleniyor.