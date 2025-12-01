Togg satışlarında 0 faiz fırsatı: Aralık ayı kampanyası başladı!
Türkiye'nin yerli ve elektrikli otomobili Togg'da Aralık kampanyası başladı. Sınırlı sayıda ve sınırlı araçlarda uygulanacak kampanyanın da detayları belli oldu. Togg sahibi olmak isteyen müşterilere 0 faizli kredi imkanı da sunuldu. İşte Togg'daki o kampanya...
Tamamen elektrikli üretim stratejisiyle dikkat çeken Togg, yıl sonuna özel kampanyalarını sürdürerek hem fiyat avantajı hem de kredi imkânlarını öne çıkarıyor. Marka, T10X ve T10F modellerini bireysel ve kurumsal müşterilere tamamen kredili olarak sunarak cazip seçenekler oluşturdu.
Togg’un güncel fiyat listesinde T10F modeli için V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 878 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 188 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin TL ve V2 4More versiyonu 3 milyon 133 bin 641 TL’den alıcı buluyor.
T10X tarafında ise V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 862 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 172 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 363 bin TL ve V2 4More Obsidiyen 3 milyon 133 bin 641 TL olarak listeleniyor.
Sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor
Yüksek enflasyon dönemlerinde uzun vadeli kredi kullanımının maliyetleri zaman içinde aşağı çektiğine dikkat çekilirken, özellikle işletmelerin krediyle araç alımı yaptığında artan gider kalemlerini vergiden düşmesi avantaj sağlıyor. Bu nedenle kurumsal müşteriler uzun vadede neredeyse maliyetsiz araç sahibi olabiliyor.
Bireysel müşterilere yönelik kredi koşulları şu şekil:
T10F V1-V2:
1 milyon TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz → Aylık 83.334 TL
1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,39 faiz → Aylık 68.617 TL
T10F 4More:
1 milyon TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz → Aylık 83.334 TL
1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade, %2,30 faiz → Aylık 68.604 TL
Kurumsal müşteriler için T10F kredi şartları:
1 milyon TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz → Aylık 83.334 TL
1,9 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,63 faiz → Aylık 71.923 TL
Şirketler bu seçeneklerle, T10F modeline tamamen kredili şekilde sahip olabiliyor.
T10X için bireysel kredi koşulları:
V2 versiyonu:
800 bin TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz → Aylık 66.667 TL
1,7 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,48 faiz → Aylık 70.091 TL
4More versiyonu:
1 milyon TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz → Aylık 83.334 TL
1,5 milyon TL kredi, 36 ay vade, %2,30 faiz → Aylık 68.604 TL
Kurumsal alıcılara özel T10X 4More kredisi:
1 milyon TL kredi, 12 ay vade, %0 faiz → 83.334 TL
1,9 milyon TL kredi, 48 ay vade, %2,63 faiz → 71.923 TL