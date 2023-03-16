TOGG T10X modelinin ön siparişi başladı! Rekor sipariş
TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi. TOGG, 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek, T10X modelinin ön siparişi için talep sürecinin başladığını açıkladı. Açıklama ayrıca ön Sipariş oluşturma zamanının çekiliş sıralamasına bir etkisi olmayacağı duyuruldu.
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.
4 saatte 7 bin 734 sipariş
Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası...27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.
Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.
Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital satış sürecini deneyimleme fırsatı bulacak kullanıcılar, öncelikle "Togg.com.tr" veya Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek.
Akıllı cihazın versiyon fiyatlarını ve özelliklerini inceleyen kullanıcılar, diledikleri T10X versiyonunu seçip yapılandırmaya başlayacak. Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, "Türkiye’nin Renkleri" ile 360 derece döndürerek inceleyip dış renk seçeneğine karar verebilecek.