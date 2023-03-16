TOGG T10X modelinin ön siparişi başladı! Rekor sipariş

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek.

4 saatte 7 bin 734 sipariş

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası...27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.