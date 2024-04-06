Togg'dan faizsiz kredi kampanyası: 800 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade Togg, T10X için Trumore uygulamasıyla nisan ayına özel finans desteği sunuyor. Kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 800 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeyle ödeme seçeneği sunuldu.

Togg T10X, nisan ayına özel finansman desteğiyle kullanıcılarla buluşuyor. Togg, nisan ayına özel başlattığı kampanyayı duyurdu. 1 | 5

Nisan ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 800 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeyle ödeme seçeneği sunuldu. 2 | 5

Togg'dan yapılan açıklamada özetle şunlar yer aldı: "Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Togg, nisan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunmaya başladı. 3 | 5