TOGG'dan flaş açıklama! T10X modelinin ön siparişi başladı TOGG tarafından yapılan açıklamada ön siparişlerin başladığı belirtildi. TOGG, 27 Mart’a kadar http://togg.com.tr’ye girerek veya Trumore'u indirerek, T10X modelinin ön siparişi için talep sürecinin başladığını açıkladı. Açıklama ayrıca ön Sipariş oluşturma zamanının çekiliş sıralamasına bir etkisi olmayacağı duyuruldu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart’a kadar devam edecek. 1 | 17

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan’a 60 bin TL’yi aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X’i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. 2 | 17

Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital satış sürecini deneyimleme fırsatı bulacak kullanıcılar, öncelikle "Togg.com.tr" veya Trumore uygulamasından “Akıllı Cihaz Konfigüratörü”ne girip cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebilecek. 3 | 17