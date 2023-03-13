Togg'un C- SUV modelinin ismi belli oldu Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış süreci bu hafta başlıyor. Togg'un C- SUV modelinin ismi de belli oldu. Togg'un başlangıç fiyatı için ilk tahminlerde gelmeye başladı.

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını söyledi. Togg'un teknoloji girişimcileri için de ilham olduğunu vurgulayan Kacır, "Togg'la birlikte yeni bir üretim yolculuğuna çıkacağız. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. 1 | 23

Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı. 2 | 23

İşte TOGG'un SUV modelinin ismi Yerli otomobil Togg'un ilk C-SUV modelinin ismi T10X. Nisanda teslimatları başlayacak araçların tüm versiyonlarına göre fiyatları ise yarın resmi olarak açıklanacak. Togg'a dair en çok merak edilenlerin başında fiyatı geliyor. Togg T10X modelinin başlangıç fiyatının 1.090.000 TL olacağı iddia edildi. 3 | 23