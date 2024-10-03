TOGG'un sedan modeli T10F ilk kez halka sergilendi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sedan model T10F, bugün Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te sergilendi. Vatandaşlar, büyük ilgi gösterdikleri otomobille fotoğraf çektirdi. T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.
Piyasaya SUV T10X modeliyle çıkan Togg'un sedan modeli ilk kez bugün Adana'da halka sergilendi. T10F adı verilen model, üç farklı donanım özelliğiyle satılacak.
T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu 530 kilometreye varan bir menzil sunacak.
T10F, TEKNOFEST Adana'da ilk kez görücüye çıktı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. TOGG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal, yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Eskiden araba alabilmek için sıra beklediklerini belirten Zeynel Abidin Topal, “Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkeste çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum. Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.