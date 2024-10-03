TOGG'un sedan modeli T10F ilk kez halka sergilendi

Eskiden araba alabilmek için sıra beklediklerini belirten Zeynel Abidin Topal, “Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkeste çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum. Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.

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