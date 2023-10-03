Toyota Ekim ayı kampanyasını duyurdu
Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere Ekim ayı boyunca kaçırılmayacak fırsatlar başlattı.
Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR modellerinde yüzde 0 faiz veya nakit indirim seçenekleri olacak.
Açıklamaya göre kampanya kapsamında Corolla Sedan, 180 bin TL'ye varan indirim ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak
Toyota’nın Ekim ayı sonuna kadar devam edecek avantajlardan yararlanmak isteyenler, tüm Toyota bayilerinde bu modelleri satın alabilecekl
İndirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL'ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.