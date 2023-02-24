Toyota yeni Corolla'yı satışa sundu! İşte fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 60 yıla yakın köklü geçmişi ve 25 yıllık hibrit tecrübesiyle segmentinin en iddialı modeli olan Corolla, pazara sunulduğu ilk günden bu yana, Türkiye'nin en çok satan hibrit modeli unvanın da sahibi olmaya devam ediyor.

Yeni Corolla, 1.5 litre benzinli ve 1.8 litre hibrit motor olmak üzere yüksek verimlilik ve sürüş keyfi sunan motor seçenekleriyle dikkati çekiyor.