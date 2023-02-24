Toyota yeni Corolla'yı satışa sundu! İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota, üretilmeye başlandığı 1966'dan bu yana 50 milyon adedin üzerinde satış rakamıyla dünyanın en çok tercih edilen modeli olan Corolla'yı yenilenen gelişmiş güvenlik özellikleri, 5. nesil hibrit teknolojisi ve yeni donanım seçenekleriyle satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 60 yıla yakın köklü geçmişi ve 25 yıllık hibrit tecrübesiyle segmentinin en iddialı modeli olan Corolla, pazara sunulduğu ilk günden bu yana, Türkiye'nin en çok satan hibrit modeli unvanın da sahibi olmaya devam ediyor.
Yeni Corolla, 1.5 litre benzinli ve 1.8 litre hibrit motor olmak üzere yüksek verimlilik ve sürüş keyfi sunan motor seçenekleriyle dikkati çekiyor.
1.5 litrelik benzinli motora sahip Corolla, 125 HP güç ve 153 Nm tork değerleriyle sunulurken Corolla’nın hibrit motorlu versiyonu ise, bir kez daha verimliliğin ve performansın referans noktası oluyor.
Yeni Corolla’nın hibrit versiyonunda Toyota’nın kendi kendini şarj eden 5. nesil tam hibrit teknolojisi yer alıyor.
Yapılan detaylı mühendislik ve tasarım çalışmaları sonrasında yeni hibrit sistemi daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve daha fazla verimlilik sağlıyor.
Yeni lityum iyon bataryası ile daha güçlü ve verimli hale gelen, elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden yeni nesil hibrit 1.8 litrelik sistemin gücü yüzde 15 artırılarak 140 HP olurken 185 Nm tork üretiyor.
Corolla Hybrid’in 0-100 km/s hızlanması 1.7 saniye iyileştirilerek 9.3 saniyeye indi. Performans geliştirmeleriyle birlikte verimliliği de artırılan Corolla Hybrid’in ortalama CO2 emisyonu 102-107 g/km olurken, yeni model 4.5-4.7 lt/100 km’lik düşük yakıt tüketimiyle de dikkati çekiyor.