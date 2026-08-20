Trafik sigortasında yeni dönem: Tek merkezden yapılacak
Trafik sigortasında milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor. 1 Eylül'den itibaren hasar ihbarları ALO 193 üzerinden tek merkezden yapılabilecek. Yeni sistemle hasar süreçlerinin hızlandırılması, işlemlerin standartlaştırılması ve vatandaşların doğru kanallara daha kolay ulaşması hedefleniyor.
Trafik sigortasında hasar sürecini baştan sona değiştirecek düzenlemelere bir yenisi ekleniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yürüttüğü reform kapsamında kurulan ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM), 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek.
Yeni uygulamayla vatandaşların trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvurularını tek bir ortak giriş noktası üzerinden yapabilmesi sağlanacak. Sistem, sigorta şirketleriyle entegre çalışacak.
SEDDK, trafik sigortasına yönelik 5 maddelik eylem planının son adımı kapsamında ALO 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni kurdu.
Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül'de faaliyete geçmesi planlanan merkez, ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvurularını kabul edecek. Vatandaşlar böylece hasar ihbarı için ALO 193 üzerinden merkezi sisteme ulaşabilecek.
Yeni sistem yalnızca hasar ihbarlarıyla sınırlı olmayacak. Vatandaşlar, hasar sonrasında kendilerini rahatsız eden veya mağduriyet yaşamalarına yol açan yasa dışı yapılar hakkındaki şikâyetlerini de ALO 193 üzerinden kuruma iletebilecek.
Uygulamanın özellikle yetkisiz hasar aracılığı faaliyetleriyle mücadelede önemli rol üstlenmesi bekleniyor.
OHİM'in tüm sigorta şirketleriyle entegre biçimde çalışması planlanıyor. Böylece vatandaşın doğru kanala doğrudan ulaşmasının kolaylaştırılması ve hasar süreçlerinde standardizasyon sağlanması amaçlanıyor. Yeni sistemle birlikte hasar ihbarlarının daha hızlı alınması ve hizmet kalitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Ancak sigorta şirketlerinin mevcut hasar yönetim sistemleri ortadan kalkmayacak. Hasarın değerlendirilmesi, eksper atamaları, tazminat süreçleri ve müşteri iletişimi sigorta şirketlerinin kendi sistemleri ve uzman kadroları tarafından yürütülmeye devam edecek.
Trafik sigortasında değişiklikler ALO 193 ile sınırlı değil. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren mevzuat düzenlemesiyle kazaların ardından yürütülen hasar ve onarım süreçleri de yeniden yapılandırıldı.
Kaza sonrasında araçtaki hasarı inceleyecek bağımsız eksperlerin merkezi bir dijital sistem üzerinden otomatik olarak atanmasına başlandı. 40 bin lirayı aşan hasar dosyalarında bağımsız eksper incelemesi ve rapor hazırlanması yasal zorunluluk haline getirildi.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir başka değişiklik ise değer kaybı konusunda yapıldı. Yeni düzenlemeyle araç değer kaybı ödemeleri için ayrıca başvuru yapılması şartı kaldırıldı. Görevlendirilen eksperler, fiziki zararı tespit ederken aracın uğradığı değer kaybını da eş zamanlı olarak hesaplayacak. Her iki değerlendirme tek rapor halinde sunulacak.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), OHİM'in trafik sigortalarında yürütülen kapsamlı dönüşümün önemli ve tamamlayıcı unsurlarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Yeni sistemin vatandaşın hasar ihbarını tek bir ortak giriş noktası üzerinden iletmesini sağlayacağı belirtilirken, reform programıyla hasar süreçlerinin daha şeffaf, standart ve hızlı hale getirilmesi amaçlanıyor.
Akıllı sıralı eksper atama sistemi, hasar hesaplama yöntemlerinin standartlaştırılması, araç değer kaybının hasar dosyasının doğal parçası haline getirilmesi ve yetkisiz hasar aracılığı faaliyetlerine karşı alınan tedbirlerle birlikte ALO 193'ün trafik sigortasındaki yeni dönemin önemli parçalarından biri olması bekleniyor.