Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir başka değişiklik ise değer kaybı konusunda yapıldı. Yeni düzenlemeyle araç değer kaybı ödemeleri için ayrıca başvuru yapılması şartı kaldırıldı. Görevlendirilen eksperler, fiziki zararı tespit ederken aracın uğradığı değer kaybını da eş zamanlı olarak hesaplayacak. Her iki değerlendirme tek rapor halinde sunulacak.