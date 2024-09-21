Tüketici raporu ortaya koydu: Bu yıl en memnun kalınan araçlar belli oldu

ABD’de faaliyet gösteren ve tüketici odaklı ürün denemeleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşu Consumer Reports, 2024 yılında en memnun kalınan araçları belirledi.

Liste performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi karşılaştırmalar üzerinden hazırlanandı.

2024 yılının en çok memnun eden otomobilleri arasında SUV, elektrikli, hibrit ya da fosil yakıtlı araçlar yer buldu.