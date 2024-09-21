Tüketici raporu ortaya koydu: Bu yıl en memnun kalınan araçlar belli oldu
ABD merkezli Consumer Reports 2024 yılının en memnun kalınan araçlarını belirledi. Performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi faktörler üzerinden yapılan değerlendirmeyle hazırlanan listede SUV, elektrikli, hibrit ve fosil yakıtla çalışan araçlar bulunuyor. Hyundai, Kia, Ford, Mazda, Chevrolet ve Lexux modellerinin yer aldığı listede oldukça lüks araçlar da dikkat çekti.
ABD’de faaliyet gösteren ve tüketici odaklı ürün denemeleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşu Consumer Reports, 2024 yılında en memnun kalınan araçları belirledi.
Liste performans, verimlilik, konfor ve güvenlik gibi karşılaştırmalar üzerinden hazırlanandı.
2024 yılının en çok memnun eden otomobilleri arasında SUV, elektrikli, hibrit ya da fosil yakıtlı araçlar yer buldu.
Consumer Reports'un araştırmasına göre 2024'ün en memnun olunan 10 otomobil listesi şu şekilde oluştu: