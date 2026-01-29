Plakalardan birinin kaybolması veya çalınması durumunda aynı plakadan tek parça yeniden bastırılabiliyor. Ancak her iki plakanın da kayıp ya da çalıntı olması halinde araç için tamamen yeni bir harf ve sayı grubuna sahip plaka düzenleniyor. Bu durumda, aracın sahibinin ikamet ettiği ilin plaka kodu esas alınıyor. Örneğin, 34 AXX 000 plakalı bir aracın iki plakasının da çalınması halinde, araç sahibi İstanbul’da ikamet ediyorsa yine 34 plakalı ancak farklı seri numarasına sahip yeni plaka veriliyor.

Aynı ilde ikamet eden bazı araç sahiplerinin, plaka harf ve numara grubunu değiştirmek amacıyla iki plakanın da çalındığını beyan ettiği de biliniyor. Her iki plakanın yenilenmesi durumunda ruhsatın da değiştirilmesi gerekiyor.