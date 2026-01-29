Tüm otomobil sahiplerini ilgilendiriyor: 4 gün sonra başlayacak
Plaka değişikliği işlemlerinde ödeme yöntemi değişiyor. 2 Şubat 2026’dan itibaren tescil plaka bedelleri nakit ya da kredi kartıyla değil, kamu bankaları üzerinden yatırılacak. Öte yandan 2026 yılı için tescil plaka basım ücreti de netleşti.
Plaka değişikliği işlemlerinde ödeme yöntemi değişiyor. Yeni düzenlemeye göre tescil plakası bedelleri artık nakit ya da kredi kartıyla değil, yalnızca kamu bankaları üzerinden yatırılacak. Uygulama 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun (TŞOF) açıklamasına göre plaka basım ücretleri Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla ödenecek. Ödeme sırasında noterden alınan plaka basım belgesinde yer alan referans numarasının kullanılması zorunlu olacak. Belgenin kaybolmaması ve ödeme sonrası plaka basım atölyesine teslim edilmesi gerekiyor.
Plaka değişikliği hangi durumlarda yapılabiliyor?
İkinci el araç alımında, aracın plakası ile alıcının ikamet ili farklıysa yeni plaka basımı talep edilebiliyor. Ancak alıcı ile aracın plakası aynı ile kayıtlıysa plaka değişikliğine izin verilmiyor. Örneğin, Tekirdağ (59) plakalı bir aracı İstanbul’da ikamet eden bir kişi satın alırsa plaka 34 olarak değiştiriliyor. Buna karşılık, Tekirdağ’da ikamet eden bir kişinin 59 plakalı aracı alması halinde plaka aynı kalıyor.
Plakalardan birinin kaybolması veya çalınması durumunda aynı plakadan tek parça yeniden bastırılabiliyor. Ancak her iki plakanın da kayıp ya da çalıntı olması halinde araç için tamamen yeni bir harf ve sayı grubuna sahip plaka düzenleniyor. Bu durumda, aracın sahibinin ikamet ettiği ilin plaka kodu esas alınıyor. Örneğin, 34 AXX 000 plakalı bir aracın iki plakasının da çalınması halinde, araç sahibi İstanbul’da ikamet ediyorsa yine 34 plakalı ancak farklı seri numarasına sahip yeni plaka veriliyor.
Aynı ilde ikamet eden bazı araç sahiplerinin, plaka harf ve numara grubunu değiştirmek amacıyla iki plakanın da çalındığını beyan ettiği de biliniyor. Her iki plakanın yenilenmesi durumunda ruhsatın da değiştirilmesi gerekiyor.
Ödeme işlemleri nasıl yapılacak?
Ziraat Bankası’nda ödeme işlemleri şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. İnternet şubesinde “Ödemeler - Diğer Ödemeler - Diğer Kurumlar - TŞOF Tescil Plaka Bedeli” adımları izlenerek, noter belgesindeki “Belge No” girilecek ve plaka basım yeri seçilerek işlem onaylanacak.
Vakıfbank’ta ise şubelerden ya da internet bankacılığı üzerinden “TŞOF Tescil Plaka Bedeli” menüsü kullanılarak belge numarası girilecek ve basım yeri seçimiyle ödeme tamamlanacak.
Halkbank şubelerinden de ödeme yapılabilecek. İnternet bankacılığı üzerinden işlem yapmak isteyenler "Ödeme - Vergi - Kurum - Diğer Kurumlar - TŞOF Tescil Plaka Bedeli" adımlarını izleyerek belge numarasını girip plaka basım yerini seçebilecek.
Kamu bankalarında hesabı olmayanlar, hesabı bulunan başka bir kişi aracılığıyla da ödeme yapabilecek.
Hafta sonları araç alım-satım işlemleri nöbetçi noterler üzerinden yapılırken, banka şubeleri kapalı olacağı için ödemeler yalnızca internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilecek.
NTV'de yer alan bilgiye göre, 2026 yılı için tescil plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlendi.