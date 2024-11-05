Türkiye'de 2024'te en çok satan otomobiller ve fiyatları! Listede Egea lider!
Türkiye'de yılın ilk 10 ayında 750 bin otomobil satıldı. En çok satan ilk 10 otomobil ve fiyatları da belli oldu. Listenin ilk sırasında Fiat Egea Sedan 46 bin satışla yer alırken, bu aracı 38 bin 410'la Renault Clio izledi. İlk 10'da Fiat, Renault ve Cherry markalarının modellerinin fazlalığı dikkat çekti. TOGG 10X 20 bin satış adedini aştı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre bu yıl ocak-ekim aylarında en çok satan otomobil 46 bin 11 satışla Fiat Egea Sedan oldu.
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Fiat Egea'nın kasım ayı satış fiyatı.
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Fiat Egea Sedan'nın ardından ikinci sırada Renault Clio 38 bin 410'la yer aldı.
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