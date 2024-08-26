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  4. Türkiye'de de revaçta! En çok satan SUV modelleri belli oldu

Türkiye'de de revaçta! En çok satan SUV modelleri belli oldu

Türkiye'de de dünyada olduğu gibi SUV modeller, en çok satılan otomobiller arasında lider konumunda yer alıyor. Türkiye'de otomobil satışları Ocak-Temmuz döneminde 536 bin 351 olarak katılara geçti. Peki gerek konforu gerek teknik özellikleriyle öne çıkan SUV modellerinin Türkiye’deki satış rakamları ne kadar? En çok satan SUV hangi markanın hangi modeli? İşte 2024’ün ilk 7 ayında en çok satan 20 SUV modeli ve satış rakamları…

FORD PUMA

Satış rakamı: 5 bin 570

1 | 20

OPEL MOKKA

Satış rakamı: 5 bin 598

2 | 20

SKODA KAMİQ

Satış rakamı: 5 bin 621

3 | 20

HYUNDAİ TUCSON

Satış rakamı: 5 bin 640

4 | 20