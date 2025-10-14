Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte ilk 10'da yer alan modeller
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilerle Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. Renault Clio, yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller listesinde ilk sıradaki yerini korurken listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü. İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilerle yılın ilk 9 ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu.
Yılın 9 ayında Türkiye’de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırası değişmezken, listenin ilk 10’unda tamamen elektrikli araçlar varlığını 2 modelle sürdürdü.
Aynı dönemde model bazında satışlarda Renault Clio 34 bin 151 ile Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.
İkinci sırada tamamen elektrikli bir model olan Tesla Model Y yer aldı. Model Y, eylül ayında 1.664 adet, ocak-eylül döneminde ise 27 bin 420 adet satış gerçekleştirdi.
26 bin 933 satış ile Renault Megane sedan listede üçüncü sırada yer aldı.
Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde 22 bin 131 adetlik satışla dördüncü sırada yer alırken geçen yılın aynı döneminde 17 bin 49 satış ile yedinci sırada idi. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı.
Bahsedilen dönemde en çok satılan beşinci otomobil 19 bin 534 ile BYD Seal U olurken, Fiat Egea 18 bin 323 ile altıncı, Toyota C-HR 17 bin 755 satışla yedinci sırada konumlandı.
Sekizinci sırada yer alan Dacia Sandero Stepway, eylülde 3 bin 290 adet, ocak-eylül döneminde ise 16 bin 374 adet satıldı.
Dokuzuncu sıradaki Hyundai i20, eylülde 1.912 adet, yılın ilk dokuz ayında 15 bin 983 adet satıldı.
Listenin onuncu sırasında ise Toyota Corolla yer aldı. Corolla, eylülde 1.586 adet, ocak-eylül döneminde 15 bin 944 adet satış gerçekleştirdi.
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay 1194'lük satışla elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olurken aynı dönemde elektrikli araç satışlarında Tesla 1664 adetle ilk sırada yer aldı. Togg'un ilk modeli T10X ise 1061 adetle üçüncü sıraya yerleşti.