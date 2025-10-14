Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu! İşte ilk 10'da yer alan modeller

Bu dönemde Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde 22 bin 131 adetlik satışla dördüncü sırada yer alırken geçen yılın aynı döneminde 17 bin 49 satış ile yedinci sırada idi. Söz konusu dönemde T10X satışlarındaki artış yüzde 29,8 olarak hesaplandı.