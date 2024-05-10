Türkiye'de kaç adet elektrikli araç satılıyor? İlk üç dört yüzde 273'lük artış! Son yıllarda dünya pazarları kadar Türkiye'de de yer bulan elektrikli araçların satış rakamları gün geçtikçe artıyor. Hem araçların hem de şarj istasyonlarının yaygınlaşması kullanıcıların elektrikli araçlara ilgisini artırıyor. Türkiye'de ilk dört ayda 20 binden fazla elektrikli araç satıldı. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 273 daha yüksek.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelinde otomobil ve hafif ticari araç toplam satışı ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti. 1 | 7

Otomobil satış sayısı yüzde 16,62 artışla 294 bin 837'ye yükselirken, hafif ticari araç satış sayısı yüzde 5,2 azalarak 76 bin 601'e geriledi. 2 | 7

Söz konusu dönemde Türkiye otomobil pazarı satış sayısı sıralamasında benzinli otomobiller 192 bin 786 ile birinci, hibrit otomobiller ise 43 bin 845 ile ikinci basamakta yer aldı. 3 | 7