Türkiye'de lüks markaların en ucuz otomobilleri belli oldu (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Cupra)

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari pazarı son dönemde yaşanan durağanlığa karşın geçen yılın rekorunu kırmaya başardı. 1 | 16

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre; 2024’te 1 milyon 238 bin 509 hafif ticari araç ve otomobil satıldı. 2 | 16

Üst orta sınıf araçları kapsayan E segmentinde de geçen yıla göre artış yaşandı. 2023’te 28 bin 558 lüks araç satılırken bu yıl sayı 31 bin 932’ye yükseldi. 3 | 16