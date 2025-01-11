Türkiye'de lüks markaların en ucuz otomobilleri belli oldu (Audi, BMW, Mercedes, Volvo, Cupra)
Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 238 binden fazla hafif ticari araç ve otomobil satıldı. E ve F segmentinde de satış rakamları 2023'e göre artış gösterdi. Lüks araç kategorisi olarak düşünülen E segmentinde satış rakamı 31 bin 932 olarak gerçekleşti. Peki Türkiye'de Mercedes, Audi, BMW, Volvo gibi premium marka olarak kabul edilen otomotiv devlerinin otomobilleri ne kadar? İşte premium markaların en ucuz araçları...
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari pazarı son dönemde yaşanan durağanlığa karşın geçen yılın rekorunu kırmaya başardı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre; 2024’te 1 milyon 238 bin 509 hafif ticari araç ve otomobil satıldı.
Üst orta sınıf araçları kapsayan E segmentinde de geçen yıla göre artış yaşandı. 2023’te 28 bin 558 lüks araç satılırken bu yıl sayı 31 bin 932’ye yükseldi.
Süper lüks olarak değerlendirilen F segmentinde ise geçen yıl 5 bin 904 olan satış rakamı bu yıl 6 bin 4 olarak gerçekleşti.