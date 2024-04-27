Türkiye'de satılan en pahalı 10 otomobil belirlendi
Türkiye otomobil pazarında fiyatlar yükselmeye devam ederken, 2024 yılında ülkemizde satılan en pahalı 10 otomobil belli oldu.
Lüks otomobil üreticileri sınırları zorlayan tasarım ve performans sergilerken, 2024 yılında Türkiye'de satış yapan birçok otomobil markası fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi.
Nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan 10 otomobil şöyle sıralandı:
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10) LAMBORGHİNİ HURACAN - 55 MİLYON TL
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9) ROLLS-ROYCE GHOST - 59,4 MİLYON TL
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8) MERCEDES-BENZ MAYBACH S580 - 70 MİLYON TL
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