Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 7'si ithal

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti.