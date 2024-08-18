Türkiye'de SUV'a ilgi yoğun! En ucuz SUV modelleri belli oldu, marka marka model model SUV fiyatları Türkiye'de SUV'a yoğun bir ilgi var... Gövde tipine göre en çok tercih edilen araçlar SUV'lar. Otomotiv piyasası rakamları incelendiğinde SUV'ların 300 bin adede yaklaşan satış rakamı var. Pazar payları ise yüzde 55,3. Peki Türkiye'de satılan en ucuz SUV hangisi? Uygun fiyatlı SUV'lar hangileri? Ağustos ayı kampanyaları sürerken en ucuz otomatik vitesli SUV modeli belli oldu. Citroen, Ford, Ssangyong, MG4, Opel, Hyundai ve Kia'nın SUV modelleri en ucuz SUV'lar arasında başı çekiyor. İşte Türkiye'te satın alınabilecek en ucuz, otomatik vitesli SUV modelleri...

Yılın ilk yedi ayında otomobil satışlarının yüzde 87’sini orta sınıf diye tabir edilen B ve C segmenti oluşturuyor. Gövde tipine göre bakılınca en çok tercih, 300 bin adede yaklaşan satış rakamı ve yüzde 55,3 payla SUV’lerden yana. Onları yüzde 26 payla sedanlar, yüzde 17 payla hatchback otomobiller takip ediyor. 1 | 12

Gazete Duvar’dan Erkan Ersöz güncel Ağustos ayı kampanyalarıyla, Türkiye’de satılan 2024 model yılı, otomatik vitesli en ucuz 10 SUV ise derledi: 2 | 12

CITROEN C4 ve C4 X Citroen’in ikiz kardeş C4 ve C4 x modelleri. Tam elektrikli bu araçlar iki farklı batarya tipi ile donatılıyor. 50 kWh kapasiteli bataryayla 468 km’ye kadar, 54 kWh kapasiteli bataryayla 560 km’ye kadar şehir içi menzil sunuyor. Baz versiyonları 134 beygir gücündeki bu iki modelin de başlangıç fiyatı, 1.349.000 TL. 3 | 12