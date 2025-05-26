Türkiye'de trafikte en çok hangi arabalar kullanılıyor? Eskiler hâlâ zirvede! İşte model model liste...

Türkiye'de otomobil tercihleri, yalnızca zevklere ya da markalara değil, aynı zamanda kullanım alışkanlıklarına ve ekonomik şartlara da dayanıyor. Yıllar önce üretimi sona ermiş olmasına rağmen trafikte halen sıkça karşılaşılan bazı modeller, dayanıklılıkları ve kolay bakım imkanlarıyla kullanıcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Özellikle eski nesil otomobillerin yaygınlığı, bu araçların hâlâ ne kadar tercih edildiğini gösteriyor.

1 | 13