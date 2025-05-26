Türkiye'de trafikte en çok hangi arabalar kullanılıyor? Eskiler hâlâ zirvede! İşte model model liste...
Türkiye'de trafikte en çok bulunan otomobiller listelendi. Eski nesil araçların hala yoğun şekilde kullanıldığı listede, üretimi yıllar önce sona ermiş bazı modellerin üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Tofaş’ın kuş serisi olarak bilinen modeller başta olmak üzere, Renault’un klasikleşmiş araçları da listede öne çıktı. Peki Türkiye'de trafikte en çok bulunan otomobiller hangileri oldu? İşte model model liste...
Türkiye'de otomobil tercihleri, yalnızca zevklere ya da markalara değil, aynı zamanda kullanım alışkanlıklarına ve ekonomik şartlara da dayanıyor. Yıllar önce üretimi sona ermiş olmasına rağmen trafikte halen sıkça karşılaşılan bazı modeller, dayanıklılıkları ve kolay bakım imkanlarıyla kullanıcıların gözdesi olmayı sürdürüyor. Özellikle eski nesil otomobillerin yaygınlığı, bu araçların hâlâ ne kadar tercih edildiğini gösteriyor.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin EBS Danışmanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, listenin üst sıralarında hem yerli üretimle özdeşleşen klasik modeller hem de yıllar içinde yenilenerek satışta kalmaya devam eden popüler araçlar yer alıyor. Kullanıcılar açısından yedek parça erişimi, yakıt tüketimi ve ikinci el piyasası gibi faktörler, bu modellerin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.
Peki Türkiye'de yollarda en çok hangi otomobiller yer alıyor? İşte ilk 10 otomobil modeli...
10. Renault R9-Broadway
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