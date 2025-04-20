Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu! İşte öne çıkan yedi model
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için finale kalan 7 model açıklandı. 42 aday arasından finale kalan yedi model şöyle: BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster.
Türkiye otomotiv sektöründe gelenekselleşen yarışma, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimle belirleniyor.
Bu uzman gazetecilerin yaptığı oylama sonucu, Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen 42 aday arasından belirlenen 7 finalist model şu şekilde sıralandı:
BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Countryman, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster.
Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.