Türkiye'de yılın otomobili yarışmasında finalistler belli oldu! İşte öne çıkan yedi model

Bu uzman gazetecilerin yaptığı oylama sonucu, Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen 42 aday arasından belirlenen 7 finalist model şu şekilde sıralandı:

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