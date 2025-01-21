Türkiye'nin 2024 SUV satış lideri belli oldu! İlk 10'da hangi markalar var?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, SUV otomobiller arasında en çok tercih edilen, 30 bin 93 satışla Togg T10X oldu.

2024 Ocak-Aralık döneminde Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon 238 bin 509 rakamına ulaşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı.

Motor tipine göre, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzin motorlu, 111 bin 123'ü hibrit motorlu, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu tercih edildi.

Satış rakamı bakımından Togg'u takip eden SUV marka ve modeli, 25 bin 526 satış rakamıyla Fiat Egea Cross oldu.