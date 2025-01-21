Türkiye'nin 2024 SUV satış lideri belli oldu! İlk 10'da hangi markalar var?
2024 Ocak-Aralık döneminde Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 1,23 milyon satış adediyle tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı. Yollarda sıklıkla karşılaşılan SUV otomobiller, 2024'te sıfır araç satışında lider konumunda yer aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, geçen yıl yüzde 56,8’lik pazar payına ulaşan SUV araçlar arasında lider 30 bin 93 adetlik satışla Togg T10X oldu... İşte Togg'dan Fiat'a, Renault'tan Nissan'a geçen yıla satış rakamlarıyla damga vuran SUV araçlar...
2024'te tüm zamanların satış rekoru kırıldı
2024 Ocak-Aralık döneminde Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 1 milyon 238 bin 509 rakamına ulaşarak tüm zamanların yıllık satış rekorunu kırdı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, SUV otomobiller arasında en çok tercih edilen, 30 bin 93 satışla Togg T10X oldu.
Motor tipine göre, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzin motorlu, 111 bin 123'ü hibrit motorlu, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu tercih edildi.
Satış rakamı bakımından Togg'u takip eden SUV marka ve modeli, 25 bin 526 satış rakamıyla Fiat Egea Cross oldu.
2024 SUV satışında ilk üçü paylaşan model ve marka ise 20 bin 933 adetle Renault Duster oldu.
Aynı zaman diliminde sıfır araç satışında SUV otomobilleri, yüzde 25,4 pay ve 248 bin 902 satışla sedan, yüzde 16,8 pay ve 164 bin 443 adetle hatchback otomobiller takip etti.
SUV araç satın almayı tercih edenlerin 19 bin 132'si tercihini Nissan Qashqai'den yana kullandı.
Nissan, 2024 SUV satışlarında dördüncü sırada yer aldı.