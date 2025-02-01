Uzmanlar tarafından seçildi: 2025'in en iyi SUV araçları belli oldu
Uzmanların seçimine göre, 2025'in en iyi 15 kompakt SUV araçları belli oldu. Jeep Compass'tan Volkswagen Tiguan'a işte 2025'in en iyi SUV araçları...
Gazete Duvar'ın araştırma sonuçlarından yaptığı derlemeye göre, 2025'in en iyi 15 kompakt SUV modelleri belli oldu. İşte 2025'in en iyi SUV modelleri...
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15 - Jeep Compass
10 üzerinden 7,5 puan alan Jeep Compass listenin en son sırasında yer aldı.
7,5/10
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14 - Nissan Rogue
Nissan Rogue da, uzmanlardan 10 üzerinden 7,5 puan aldı.
7,5/10
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13 - Dodge Hornet
Dodge Hornet, 2025'in en iyi SUV araçları listesinde 13. sırada kendine yer buldu.
7,5/10
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