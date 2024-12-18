Volkswagen ID.7 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı, özellikleri ve menzili...
Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli modeli ID.7'yi Türkiye'de satışa sundu. Otomobil yalnızca Pro S. donanım seviyesinde gelirken, başlangıç fiyatı 2 milyon 796 bin lira olarak belirlendi. Motoru 286 beygirgücüne ulaşabilen Volkswagen ID.7'nin menzili 697 - 844 kilometre olarak açıklandı.
İnternet sitesinde otomobile ilişkin bilgi veren Volkswagen, ID.7 modelinin sürtünme katsayısının 0,23 Cd olduğunu, aerodinamik tasarımıyla dikkat çektiğini, güvenlik sistemleriyle donatıldığını kaydetti.
Yeni Volkswagen ID.7 modelinin teknik özellikleri şöyle:
86 kWh NMC batarya
697 km WLTP menzil
286 HP, 550 Nm torka sahip yeni nesil AP550 motor
200 kW DC şarj, %10-80: 28 dakika, 11 kW AC
4.961 mm uzunluk, 2.971 mm dingil açıklığı, 532 litre bagaj
LED Matrix farlar, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, elektrokrom ışık geçirgenliği ayarlanabilir cam tavan, ısı pompalı termal yönetim sistemi
ID.7'nin küçük batarya ve 160 kW sınırına uygun bir motorla yüzde 10 ÖTV diliminde satılabileceği belirtildi. Bu da fiyatı büyük ölçüde aşağı çekecek.
Otomobilin 0-100 km/s hızlanması 6,6 saniyede tamamlanıyor. Son hızı ise 180 km/s.