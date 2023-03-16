Volkswagen yeni elektrikli araç ailesini tanıttı! Fiyatı 25 bin Euro’nun altında Volkswagen, ID. ailesinin en küçük bireyi ID. 2all’u tanıttı. 450 km'ye varan menzile sahip geniş iç hacimli otomobil, sahip olduğu Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist", IQ.LIGHT ve Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi premium yenilikleriyle öne çıkıyor. Elektrikli otomobil atağına devam eden Volkswagen, 2026 yılına kadar 10 yeni modeli tüketicileriyle buluşturmayı planlıyor.

Elektrikli mobilite atağına başarıyla devam eden Volkswagen, Avrupa satış fiyatı 25 bin Euro’nun altında olacak, tamamen elektrikli yeni konsept modeli ID. 2all’u tanıttı. 1 | 6

Volkswagen’in yeni tasarım dilini taşıyan, önden çekişli, 450 km'ye kadar menzile sahip model; Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak. Yeni MEB Entry platformuna dayalı olarak üretilecek ID. 2all, Volkswagen'in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli araç modelinden biri olacak. 2 | 6

Volkswagen'i gerçek bir “Love Mark” yapma hedefiyle hızlı ve temelden bir dönüşüm içinde olduklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer, “ID. 2all, markayı nereye götürmek istediğimizi gösteren bir model. Müşterilerimize yakın olmak ve harika bir tasarımı, en iyi teknolojiyle birlikte sunmak istiyoruz. Elektrikli mobiliteyi kitlelere ulaştırmak için dönüşümü hızla uyguluyoruz.” dedi. 3 | 6