Volkswagen'den küçük, uygun fiyatlı elektrikli modeller geliyor!

Alman otomotiv devi Volkswagen, uygun fiyatlı araç pazarında Çinli ve Avrupalı rakipleriyle mücadele etmek için yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. 1 | 4

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin haberine göre; Volkswagen 20 bin Euro başlangıç fiyatına sahip yeni küçük elektrikli modeli ID.1’in tanıtımını yapacak. ID.1 2027’deki dünya prömiyerinin ardından satışa sunulacak. 2 | 4

Volkswagen gelecek yıl ise 25 bin Euro’nun altında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen 450 km menzilli ID.2all modelini satışa sunacak. 3 | 4