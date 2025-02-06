Volkswagen'den küçük, uygun fiyatlı elektrikli modeller geliyor!
Tarihinde ilk kez Almanya’da fabrika kapatacak olan Volkswagen, elektrikli araç pazarında önemli bir hamleye hazırlanıyor. Alman otomotiv devi 20 sektörü domine den Çinli üreticlere karşı 20 bin Euro ve 25 bin Euro başlangıç fiyatıyla yeni modelleri tanıtmaya hazırlanıyor.
Alman otomotiv devi Volkswagen, uygun fiyatlı araç pazarında Çinli ve Avrupalı rakipleriyle mücadele etmek için yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci’nin haberine göre; Volkswagen 20 bin Euro başlangıç fiyatına sahip yeni küçük elektrikli modeli ID.1’in tanıtımını yapacak.
ID.1 2027’deki dünya prömiyerinin ardından satışa sunulacak.
Volkswagen gelecek yıl ise 25 bin Euro’nun altında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen 450 km menzilli ID.2all modelini satışa sunacak.
ID.1 ve ID.2all dahil Alman marka 2027 yılına kadar dokuz yeni model tanıtacak.