Yeni BMW 5 Serisi Sedan tanıtıldı: Yeni BMW 5 Serisi Sedan ne zaman satışa çıkarılacak?

Yeni BMW 7 Serisi ile birlikte tanıtılan BMW Interaction Bar, Yeni BMW 5 Serisi Sedan’da da araç içi kullanıcı deneyimini bir üst sınıfa çıkarıyor. Ambiyans aydınlatmayla birlikte inovatif bir kombinasyon yaratan sistem, ön konsoldan kapı içlerine kadar uzanarak Yeni BMW 5 Serisi içinde geçirilecek süreyi daha eğlenceli kılıyor.

Yeni BMW 5 Serisi Sedan’ın iç mekanı, sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Curved Display (Kavisli Ekran) ile misafirini karşılıyor. 12,3 inç boyutundaki bilgi ekranını 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı tamamlıyor. BMW Curved Display sayesinde otomobilin içinde yer alan fiziksel düğmeler en az seviyeye indiriliyor.

BMW Group, Yeni BMW 5 Serisi Sedan’ı içten yanmalı motor seçeneklerinin yanında ilk defa tamamen elektrikli olarak da otomobil severlerin beğenisine sunuyor.

Otomobilin yeniden tasarlanan direksiyonu düz alt kısmı ve üç kollu yapısıyla öne çıkıyor. Direksiyon üzerinde yer alan düğmeler Yeni BMW 5 Serisi Sedan’da dokunmatik özelliğine sahip. Konsolun ortasında yer alan yeni vites seçici paneli arkadan aydınlatma ile araç içindeki premium havayı destekliyor.

Modelin en güçlü versiyonu konumundaki Yeni BMW i5 M60 xDrive iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretiyor. M Sport Boost teknolojisi sayesinde otomobilin motor torku anlık olarak 820 Nm'ye kadar çıkabiliyor. Böylelikle Yeni BMW i5 0'dan 100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

Yeni BMW i5'in diğer tamamen elektrikli versiyonu eDrive40 ise 340 beygir güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması sadece 6 saniye olarak gerçekleşiyor.

Yeni BMW i5 eDrive40, 582 km'ye varan bir menzile sahip olup, 200 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dk’da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşıyor. Max Range fonksiyonu sayesinde limitli güç ve hız ile konfor özelliklerini kısıtlayarak menzilini yüzde 25’e kadar artırabiliyor.