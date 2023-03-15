Yeni Chery modelleri satışa çıkıyor! Fiyatlar belli olacak
TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 isimli 3 farklı SUV modeliyle Türkiye’ye pazarına giriş yapacağını açıklayan Chery, 21 Mart 2023 itibarıyla resmi lansmanını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Müşteriler ve kamuoyu tarafından büyük bir merakla beklenen satış fiyatları da bu tarih itibarıyla açıklanacak.
Chery TIGGO 7 PRO, teknik yapısı ve şık görünümüylekullanıcılar için lüks bir SUV olarak öne çıkıyor.
C segmentindeki SUV , “Angel Wing Star” isimli ön ızgaraya sahip.
Matrix LED akıllı farları, çift renkli gövdesi ve havada asılıymış izlenimi veren tavanıyla, TIGGO modelinin tasarım dilini koruyarak genç müşterilere hitap ediyor.
Güncel teknolojilerle donatılan TIGGO 7 PRO, 12 inçlik LCD gösterge paneli, 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranıyla dikkatleri çekiyor.