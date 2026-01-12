Google Haberler

Yeni Dacia Sandero yenilendi: Türkiye’de satışa çıktı

Avrupa’nın en çok satan perakende otomobillerinden Dacia Sandero, yenilenen tasarımı ve donanımıyla 2026’nın ilk günlerinden itibaren Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni Dacia Sandero yenilendi: Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 1

Yeni Dacia Sandero yenilendi: Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 2

Yeni Sandero, yeni tasarım detayları ve donanımı ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

Yeni Dacia Sandero yenilendi: Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 3

Kompakt tasarımıyla dikkat çeken otomobil, pratik ve modern bir görünüme sahip.

Yeni Dacia Sandero yenilendi: Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 4

Yeni Sandero, direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motoru ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte gelirken, benzinli motoruyla 100 hp güç ve 200 Nm tork sunuyor. 

Yeni Dacia Sandero yenilendi: Türkiye’de satışa çıktı - Resim: 5

Araç, ortalama 5,5L / 100km yakıt tüketimi sunuyor.

