Yeni Dacia Spring Türkiye'de satışa sunuldu

Kullanıcılara ihtiyacı olabilecek her şeyi 875 bin TL lansmana özel fiyatıyla sunan Yeni Dacia Spring, elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor ve erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca Yeni Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.

Dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Yeni Dacia Spring, 2022 yılında Avrupa’da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil olarak başarısını taçlandırdı.

Yeni Dacia Spring, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından "2022 Avrupa’da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülüne de layık görüldü.