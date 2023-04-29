Yeni DS 4 benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa çıktı DS Automobiles, Türkiye’deki satışlarına BlueHDi 130 Otomatik ile başlanan premium kompakt segmentteki modeli DS 4’ün, benzinli motor seçeneğini de müşterileriyle buluşturmaya başladı. Dizel motorunda olduğu gibi PERFORMANCE LINE versiyonu ile ülkemize giriş yapan DS 4 PureTech 130 Otomatik’in fiyatı 1.321.000 TL’den başlıyor.

DS Automobiles tasarım imzalarından, farlarla ızgarayı birbirine bağlayan DS WINGS detayı, arka aydınlatma grubu arasındaki süs çıtası, ızgara ve yan cam çerçeveleri, bu paket kapsamında siyah renkli sunuluyor. Alcantara®, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca PERFORMANCE LINE işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara® kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme ile detaylara verilen önemi vurguluyor. İç mekana geçilirken PERFORMANCE LINE kapı eşiği süslemesi de dikkat çekiyor. 1 | 6

Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4, 230 Nm’lik tork değerine sahip. Kendi kategorisinde “Yılın Motoru” ödüllü güç ünitesiyle 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 PERFORMANCE LINE PureTech 130 Otomatik, 210 km/sa son sürate ulaşabiliyor. 100 kilometrede 6,1 litre (WLTP, bileşik) yakıt tüketimiyle de performans ve verimliliği bir arada sağlıyor. 2 | 6

7 farklı renk seçeneği DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor. DS 4’ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzası ile karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor. DS Automobiles tasarım imzalarından DS WINGS, farlarla ızgarayı birbirine bağlıyor. Ek olarak, uzun kaput, hareket sağlayarak silüete dinamik bir görünüm katıyor. 3 | 6