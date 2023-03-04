Yeni DS 7: SUV şarj edilebilir hibrit! İşte Türkiye'deki başlangıç fiyatı Geçtiğimiz yıl yenilenerek ülkemizde satışa sunulan DS 7 model ailesine yeni bir versiyon daha eklendi. DS 7’nin E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit versiyonu, OPÉRA donanım paketiyle 1.972.400 TL’den başlayan fiyatla ülkemizde satışa sunuldu.

Fransız lüksünün yollardaki yansıması DS Automobiles, yenilenen DS 7 modeli için DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit seçeneğini 1.972.400 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit; dizel, benzinli ve 4x4 şarj edilebilir hibrit DS 7 seçenekleri arasına katıldı. Yeni versiyon ile beraber, premium SUV segmentinde en geniş motor yelpazesini sunmasıyla dikkat çeken DS 7, konfor ve güvenlik teknolojilerindeki çıtayı yükseltmeyi sürdürüyor. 1 | 4

Karakteristik ön ve arka tasarım detaylarının yeniden şekillendirilerek, daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları da dahil, kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtan yeni DS 7 OPÉRA E-TENSE 225, kişiye özel opsiyonlarla da sipariş edilebiliyor. 2 | 4

Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarmaya devam ediyor. Ülkemizde satışa sunulan yeni DS 7 OPÉRA E-TENSE 225, turbo beslemeli, yüksek basınçlı direkt enjeksiyon kullanan 180 beygir gücünde benzinli motor ile ön akstaki 110 beygir gücünde elektrik motoruyla 225 beygir sistem gücü sunarken, tamamen elektrikli sürüş modunda 80 km (WLTP EAER şehir içi) ve 65 km (WLTP AER karma koşullarda) menzil sunabiliyor. Hibrit kullanımda ise 1,2 lt/100 km’lik yakıt tüketimi değeri öne çıkıyor. Hibrit sistemin 7,4 kW’lık bir şarj cihazında şarj süresi yaklaşık 2 saat iken söz konusu sistem, yeni bir 14,2 kWh bataryaya bağlı çalışıyor. 3 | 4