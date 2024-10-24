Yeni Fiat 600, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle Türkiye’de
FIAT’ın B segmentine dönüşünü simgeleyen iddialı modeli 600, elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunuldu. Fiat 600, ikonik dış tasarımı, 4,17 metre uzunluğu ve 15 litre iç depolama kapasitesiyle kabin içerisinde benzersiz ve keyifli bir deneyim sunuyor. Modelin tamamen elektrikli versiyonu “600e”, WLTP standardı ortalama çevrimine göre 400 km, şehir içi çevrimine göre ise 591 km’ye varan menzil sunuyor.
FIAT’ın, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni Fiat 600 Türkiye’de satışa sunuldu. Tam elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle piyasaya sunulan Fiat 600, estetik özellikler ve konforlu bir sürüş deneyimi açısından B segmentinde-Hatchback ve SUV dünyalarının en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Şehir ve doğa tutkunları için ideal bir çözüm olan FIAT 600, markanın İtalyan tarzını ve sürdürülebilirlik değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.
Türkiye pazarında FIAT markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına 500 ve Panda ile başladıklarına da değinen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, ardından markanın Türk tüketicisi tarafından çok sevilen Egea Hybrid’in piyasaya sunulduğunu hatırlattı. 2023 yılında ise tamamen elektrikli Fiat 500; 2024’te ise Topolino ve şimdi 600 ile elektrifikasyon yolculuğunu sürdürdüklerine değindi.
Aytaç; “FIAT’ın 1955-1970 yılları arasında 5 milyon adet üretilerek en çok tercih edilen aile otomobillerinden biri olan 600’ün ikonik tasarımından izler taşıyan Yeni 600’ün, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin Türkiye otomobil pazarında beğeni toplayacağına inanıyorum. FIAT'ın B segmentine dönüşünü simgeleyen 600, keyifli bir sürüş deneyiminin kapılarını açıyor. Fiat 600, B-HB ve B-SUV dünyalarının kompakt ve aynı zamanda yerden yüksek sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor.” diyerek sözlerine son verdi.
Fiat 600, Dışı ikonik, içi Dolce Vita (Tatlı Hayat)
Yeni Fiat 600e, adını orijinal 600'den alıyor ve havalı İtalyan tarzına sadık bir görünüm sergiliyor. Otomobilin iç ve dış tasarımı, İtalyan güzelliğini ve İtalyanca’da “Tatlı Hayat” anlamına gelen Dolce Vita’ya atıfta bulunan felsefesini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Kısacası, Yeni Fiat 600e İtalyan DNA'sını en iyi şekilde bünyesinde barındırıyor. 5 kapılı gövdesiyle yeni Fiat 600, 5 koltuğu ve 15 litrelik iç hacmiyle etkileyici bir iç mekan sunuyor. 385 litrelik oldukça kullanışlı bagajıyla geniş bir taşıma alanı sunarken, kullanıcılarının kişisel eşyalarını, örtü ve esnek bardak tutuculara sahip akıllı merkezi konsolda, koltuk ceplerinde ve ön depolama alanlarında saklayabilmelerine de olanak sağlıyor. Eksiksiz bir konfor deneyimi için sürücü koltuğu, elektrikli koltuk ayarı ve sırt masajı işleviyle donatılıyor.