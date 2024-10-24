Yeni Fiat 600, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle Türkiye’de

FIAT’ın, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni Fiat 600 Türkiye’de satışa sunuldu. Tam elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle piyasaya sunulan Fiat 600, estetik özellikler ve konforlu bir sürüş deneyimi açısından B segmentinde-Hatchback ve SUV dünyalarının en iyi özelliklerini bir araya getiriyor. Şehir ve doğa tutkunları için ideal bir çözüm olan FIAT 600, markanın İtalyan tarzını ve sürdürülebilirlik değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 1 | 8

Türkiye pazarında FIAT markasının hibrit motorlu ürünlerinin satışına 500 ve Panda ile başladıklarına da değinen FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, ardından markanın Türk tüketicisi tarafından çok sevilen Egea Hybrid’in piyasaya sunulduğunu hatırlattı. 2023 yılında ise tamamen elektrikli Fiat 500; 2024’te ise Topolino ve şimdi 600 ile elektrifikasyon yolculuğunu sürdürdüklerine değindi. 2 | 8

Aytaç; “FIAT’ın 1955-1970 yılları arasında 5 milyon adet üretilerek en çok tercih edilen aile otomobillerinden biri olan 600’ün ikonik tasarımından izler taşıyan Yeni 600’ün, elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin Türkiye otomobil pazarında beğeni toplayacağına inanıyorum. FIAT'ın B segmentine dönüşünü simgeleyen 600, keyifli bir sürüş deneyiminin kapılarını açıyor. Fiat 600, B-HB ve B-SUV dünyalarının kompakt ve aynı zamanda yerden yüksek sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor.” diyerek sözlerine son verdi. 3 | 8