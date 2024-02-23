Yeni Fiat 600e'den büyük başarı
FIAT’ın yeni modeli 600e kısa zamanda ilgi odağı olmayı başardı. Markanın B Segmentine dönüşünü temsil eden 600e, İtalya’nın önde gelen otomotiv dergisi Quattroruote tarafından, “2024 Yılının Yeni Otomobili” seçildi. Fiat 600e, bu ödülle birlikte tanıtılmasından bu yana üçüncü ödülünü kazandı.
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, FIAT'ın yeni ve tamamen elektrikli modeli 600e, tanıtıldığı günden bu yana otomobil tutkunları tarafından beğenilmeye devam ediyor.
Markanın yeni elektrikli modeli, İtalya'nın önde gelen otomotiv yayını Quattroruote tarafından "La Novità 2024" ödülünü kazandı. Derginin web sitesinden online olarak oy kullanan okuyucular tarafından 2024 yılının en beğenilen otomobili olarak seçilen 600e, "2024 Yılının Yeni Otomobili" unvanını aldı.
Quattroruote editörleri, 2023'te sunulan yeni modeller arasından 20 aday belirledi. Bu değerlendirmenin ardından okuyucular ise online olarak oylamaya katılarak adaylar arasından Fiat 600e'yi tercih etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen FIAT CEO'su ve Stellantis CMO'su Olivier Francois, 600e'nin yılın yeni otomobili seçilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Quattroruote'nin seçici ve dikkatli okurları, asırlık bir sevgiyi paylaştığımız İtalyan ailelerin yeni aracı olacak ve bu yıl içinde mild hibrit versiyonu satışa sunulacak yeni 600'ü onurlandırdılar' dedi.