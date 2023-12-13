Yeni Honda CR-V e:HEV Türkiye'de satışa çıkıyor Honda'nın dünya genelinde en çok satan SUV modeli olan CR-V’nin yeni nesli, gelişmiş yüzde 100 e:HEV hibrit teknolojisi ile Türkiye'de yollara çıkıyor.

Honda bayilerinde 16 Aralık Cumartesi günü yerini alacak yeni Honda CR-V e:HEV'in basın tanıtım toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıda verilen bilgilere göre, CR-V e:HEV, Avrupa’da ilk defa bir Honda modelinde sunulan Honda’nın Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri (ADAS) paketi SENSING 360 ile bu segmentin en güvenli modeli olmaya aday oldu. Büyüyen boyutu, değişen tasarımı ve genişletilen donanımları ile yenilenen 6'ncı nesil CR-V, Advance donanım paketi ve Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz, Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleriyle 3 milyon lira satış fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. 1 | 6

Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, toplantıda yaptığı konuşmada, CR-V’nin dünyada SUV segmentine yön veren ilk modellerden biri olduğunu belirterek, "2019 yılında Honda Türkiye’nin ilk hibrit SUV aracı olarak Türkiye’ye gelen CR-V, şimdi e:HEV çatısı altında geliştirilmiş üstün hibrit teknolojisine sahip altıncı nesli ile yeniden yollara çıkıyor. Türkiye’de değişen tercihler doğrultusunda yükselen SUV tercihlerini göz önüne alarak biz de bu segmentteki ürün gamımızı büyüttük. CR-V e:HEV, Honda Türkiye’nin hibrit SUV ailesini tamamlayan en güçlü modelimiz." dedi. 3 ayrı model ile yer aldıkları SUV segmentinde sundukları hibrit teknolojisinin Honda’nın farkını ortaya koyduğunu vurgulayan Yamada, "Gerçek zamanlı dört çeker (AWD) performansını yenilenen hibrit teknolojisi ile birleştirerek arazi koşullarında bile üstün sürüş deneyimi sunan Honda CR-V e:HEV, 'Büyüleyen Hibrit' sloganı ile yakıt performansında da iddialı olacak." diye konuştu. 2 | 6

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise otomotiv endüstrisinin çok büyük bir dönüşümden geçtiğini ve özellikle son birkaç yıl dikkate alındığında bu dönüşümün arkasında özellikle iki sebebin öne çıktığını dile getirdi. Bunlardan bir tanesinin müşteri taleplerinin ve müşteri ihtiyaçlarının değişmesine yönelik olduğunu belirten Kılıçer, ikinci sebebin ise zorunluluk olarak görülen elektrifikasyon dönüşümü olduğunu vurguladı. Marka olarak elektrifikasyon stratejilerini geçen yıl açıkladıklarını anımsatan Kılıçer, "2030 yılına geldiğimizde buraya ayrıldığımız toplam AR-GE miktarı 40 milyar doların üzerinde olacak. Ve toplamda da 30 yeni modelle değerli müşterilerimizin karşısında olacağız." şeklinde konuştu 3 | 6