Yeni Hyundai Santa Fe tanıtıldı Hyundai, baştan sona yenilediği Yeni SANTA FE modeliyle SUV segmentinde tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Markanın karakteristik tasarım çizgisinden çok farklı bir şekilde hazırlanan yeni otomobil, SUV kardeşlerinden daha farklı bir hissiyat sunuyor.

SANTA FE modelinin tarihi gelişimini paylaşmak ve etkili bir tanıtım yapmak için New Mexico’daki Santa Fe bölgesini tercih eden Hyundai, aynı zamanda araca adını veren coğrafyayı da yaad etmiş oldu. Dünya Prömiyeri filminde radikal bagaj kapağı, iç mekan ferahlığı ve cesur tasarım vurgulanırken tüketicilerin günlük deneyimlerini de farklı bir şekilde işlemiş oluyor. 1 | 13

Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su Jaehoon Chang, "Birinci nesil SANTA FE'nin 23 yıl önceki tanıtımından bu yana, ikonik SUV modelimiz dünya çapında milyonlarca müşterinin gönlünü fethetti. Yeni SANTA FE'nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliği, segmentinde sınırları zorlayacak" dedi. 2 | 13

Yeni modelin köşeli şekli ve uzun dingil mesafesi, SANTA FE’nin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı oluyor. Büyüyen boyutlara ek olarak daha cesur ve radikal bir şekilde karşımıza çıkan dış tasarım, hem şehir hem de doğa odaklı ortamlar için son derece uyumlu bir duruş sergiliyor. 3 | 13