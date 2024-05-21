Yeni Hyundai Tucson Türkiye'de satışa sunuldu (Yeni Tucson'un fiyatı ne kadar?) Geçten yıl Avrupa'da 158 binden fazla satan Hyundai Tucson'un yeni modeli Türkiye'de piyasaya sürüldü. Yeni tasarımıyla dikkat çeken Tucson, çeşitli motor ve donanım seviyeleriyle Türkiye'ye geldi.

Makyajlı versiyonla daha modern görünüme kavuşan Yeni TUCSON, ön ve arkadaki yeniden tasarlanmış tamponlarla öne çıkıyor. TUCSON’un karakteristik bir özelliği olan 'melek kanadı' tasarımlı far sistemi, daha büyük gündüz farları ile yeniden tasarlanmış. “Projeksiyon tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS)”, seyir halindeyken kısmi ışık kontrol özelliğini kullanarak, sürücülerin karanlıkta güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına olanak sağlıyor. 1 | 7

Lazer kesim hassasiyeti ve yüzey ışık uygulamasıyla iyileştirilen ızgara da araca oldukça dinamik bir hava katıyor. Versiyona göre değişkenlik gösteren 18 ve 19 inç jantlar da makyajlı versiyonla beraber güncellenmiş. Hyundai TUCSON, ikisi yeni toplam yedi farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. 2 | 7

Hyundai Yeni TUCSON, asıl yeniliğini iç mekanında gösterirken sürücü ve yolcular için yepyeni bir araç içi deneyimi sunuyor. Kısa veya uzun süreli yolculuklardaki rahatlık için geliştirilen iç mekanın ergonomisi, konfor algısını yeni boyutlara taşıyor. Koltuklar ve kapı döşemesinin yanı sıra, gösterge paneli, orta şerit, direksiyon simidi ve orta kol dayanağı da dahil olmak üzere iç mekan tamamen yeniden tasarlanmış. Sportif direksiyon simidinden, gösterge paneline ve bilgi-eğlence sistemi için kullanılan çift kavisli 12,3 inç ekranlara kadar bir çok ayrıntıda yolcu konforu ön planda tutulmuş. 3 | 7