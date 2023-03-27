Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa çıktı

Eşsiz sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle yenilenen B-Serisi, günlük yaşamın gereksinimlerini karşılayarak öne çıkıyor.

Türkiye’de satışa sunulan yeni B-Serisi’nin ön cephesi daha ilk bakışta dikkat çekiyor. Yeni tasarım LED farlar ve radyatör ızgarası, cam alanlara yumuşak bir geçiş yaparak B-Serisi'ne dinamik bir görünüm kazandırıyor. Elbette arka görünüm de dinamizm ve güç vurgusu yapıyor: İki parçalı arka stop lambaları artık standart olarak LED teknolojisine sahip ve arkadan bakıldığında genişlik algısını güçlendiriyor. Aynı zamanda aerodinamiği de iyileştiren arka camın yan tarafındaki aero spoyler genişlik algısını ileri taşıyor.Yeni B-Serisi standart özel metalik renk seçeneği ile öne çıkıyor.

İleri teknoloji ile sportifliği harmanlayan iç mekân: Yeni B-Serisi pratiklik ve ferah bir iç mekan sunuyor. Eğlence ve bilgilendirme için de 10,25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran karşılıyor. İki adet 10,25 inç ekrana sahip isteğe bağlı versiyon ise havada süzülen tek bir geniş ekran hissi uyandırıyor. Karakteristik Mercedes-Benz tasarım unsuru olan üç yuvarlak türbin görünümlü havalandırma çıkışı, uçak tasarımlarına gönderme yapıyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, siyah panel görünümüyle yeni B-Serisi'nin teknolojik yönünü ortaya koyuyor. Yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor.

İç mekâna yönelik renk ve malzeme seçimleri ileri seviyede kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Sunulan "Progressive" donanım versiyonunda siyah, siyah/macchiato ve yeni siyah/adaçayı yeşili renklerini içeren palet ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Ayrıca siyah veya bahia kahverengisi deri koltuklar da tercih edilebiliyor. Yıldız desenli yeni döşeme, iç mekanda heyecan verici bir vurgu oluşturuyor.