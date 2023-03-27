Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa çıktı
Mercedes-Benz'in merakla beklenen yeni Sports Tourer modeli olan B-Serisi Türkiye’de otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.
Eşsiz sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle yenilenen B-Serisi, günlük yaşamın gereksinimlerini karşılayarak öne çıkıyor.
Türkiye’de satışa sunulan yeni B-Serisi’nin ön cephesi daha ilk bakışta dikkat çekiyor. Yeni tasarım LED farlar ve radyatör ızgarası, cam alanlara yumuşak bir geçiş yaparak B-Serisi'ne dinamik bir görünüm kazandırıyor. Elbette arka görünüm de dinamizm ve güç vurgusu yapıyor: İki parçalı arka stop lambaları artık standart olarak LED teknolojisine sahip ve arkadan bakıldığında genişlik algısını güçlendiriyor. Aynı zamanda aerodinamiği de iyileştiren arka camın yan tarafındaki aero spoyler genişlik algısını ileri taşıyor.Yeni B-Serisi standart özel metalik renk seçeneği ile öne çıkıyor.
İleri teknoloji ile sportifliği harmanlayan iç mekân: Yeni B-Serisi pratiklik ve ferah bir iç mekan sunuyor. Eğlence ve bilgilendirme için de 10,25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran karşılıyor. İki adet 10,25 inç ekrana sahip isteğe bağlı versiyon ise havada süzülen tek bir geniş ekran hissi uyandırıyor. Karakteristik Mercedes-Benz tasarım unsuru olan üç yuvarlak türbin görünümlü havalandırma çıkışı, uçak tasarımlarına gönderme yapıyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, siyah panel görünümüyle yeni B-Serisi'nin teknolojik yönünü ortaya koyuyor. Yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor.
İç mekâna yönelik renk ve malzeme seçimleri ileri seviyede kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Sunulan "Progressive" donanım versiyonunda siyah, siyah/macchiato ve yeni siyah/adaçayı yeşili renklerini içeren palet ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Ayrıca siyah veya bahia kahverengisi deri koltuklar da tercih edilebiliyor. Yıldız desenli yeni döşeme, iç mekanda heyecan verici bir vurgu oluşturuyor.
Öte yandan Mercedes-Benz, Ambition 2039 stratejisi ile 2039 yılından itibaren yeni binek otomobil ve hafif ticari araç filolarının tüm değer zinciri ve yaşam döngülerinin net karbon nötr olarak sunulması hedefini belirledi. Alınan önlemlerden biri geri dönüştürülen malzemelerin kullanımı. Bu doğrultuda, yeni B-Serisi'nin tasarımında kullanılan malzemelerin bileşimi gözden geçirildi ve daha sürdürülebilir alternatifler için olasılıklar incelendi. Konforlu koltukların orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor. ARTICO/MICROCUT koltuklarda bu oran koltuk yüzeyinde yüzde 65 ve altındaki malzemede yüzde 85’e kadar çıkıyor.