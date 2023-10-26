Yeni nesil araçlar, uçan arabalar ve robotlar görücüye çıktı
Japonya'da, dünyanın önemli otomobil fuarlarından "Mobility Show" (JMS) yeni nesil elektrikli araçlar, uçan araba konseptleri, fütürist robotları ağırlıyor.
Tokyo Körfezi kıyısında, ülkenin en büyük kongre merkezlerinden "Big Sight" yerleşkesindeki fuarda yeni nesil elektrikli araçlar, uçan arabalar, fütürist robotlar öne çıkıyor.
Dünya çapında 500'e yakın otomobil üreticisi ve AR-GE takımını bir araya getiren JMS, kapılarını önce basına açarken, 28 Ekim'de genel ziyaretçileri kabul edecek.
5 Kasım'a kadar gezilebilecek fuara yönelik Japonya Otomobil Üreticileri Federasyonu Başkanı Toyoda Akio, "Dünyaya, geleceğe dair bir mesaj göndermek istiyoruz." dedi.
1 milyon ziyaretçi hedefi konulan fuarda, Mercedes-Benz ve BMW dahil 19 yabancı firma yer alacak. Stant açacak yaklaşık 100 "start-up" şirket, katılımcı firmalar ile görüşecek.