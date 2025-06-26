Yeni nesil Škoda elektriklileri Türkiye yollarında

Škoda, yeni nesil elektrikli modelleriyle Türkiye pazarında iddiasını artırıyor. Marka, Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé modellerini Türkiye'de satışa sunarak elektrikli mobilite alanındaki dönüşümüne hız kazandırıyor. Yüce Auto Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, elektrikli mobilitenin geleceğin ulaşım altyapısının temelini oluşturduğuna dikkat çekerek, Škoda'nın bu alandaki ekosistem yaklaşımını vurguladı.

Elektrikli Škoda modelleri, avantajlı fiyatlarının yanı sıra gelişmiş şarj altyapısı, yüksek menzil değerleri ve sürüş teknolojileriyle öne çıkıyor. Marka, İstanbul ve Ege Bölgesi'nde hizmet veren mobil şarj üniteleriyle de kullanıcı deneyimini güçlendiriyor.

Enyaq Ailesi: Tasarım, performans ve teknoloji buluşuyor

Avrupa'da en çok tercih edilen elektrikli modellerden biri olan Enyaq ailesi, Şehir içi 538 ila 663 kilometreye varan menzil, aerodinamik tasarım ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.