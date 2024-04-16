Yeni nesil Tiguan (Volkswagen) Türkiye’de satışta, işte fiyatı ve özellikleri...
Volkswagen firmasının ürettiği yeni nesil Tiguan Türkiye’de satışa sunuldu. 2024 model Tiguan, 2 milyon 35 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta…
1.5 eTSI 150 beygir DSG hafif hibrit turbo benzinli ve 2.0 TDI SCR 193 beygir 4M DSG turbo dizel motor (2 ay sonra) seçeneklerine sahip 3.nesil Tiguan'dan bu yıl minimum 12 bin adet satılması hedefleniyor.
Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci’nin X (Twitter) hesabından paylaştığı habere göre; VW Binek Genel Müdürü Gino Bottaro, “Alabilirsek bu rakamı 15 bin adede çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.
Yeni Tiguan’ın dikkat çekici özellikleri arasında şunlar bulunuyor:
IQ. LIGHT HD matrix farlar, sınıfında ilk kez sunulan çift valfli adaptif süspansiyon sistemi DCC Pro, dijital kokpit ve masaj özellikli ergoActive koltuklar…