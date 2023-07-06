Yeni Peugeot e-208 Avrupa’nın en çok satan elektriklisi oldu: İşte teknik özellikleri! 2022 yılında Avrupa’nın en çok satılan otomobili olan PEUGEOT 208, tamamen yeni bir boyut kazanıyor. PEUGEOT ürün gamının ikonik modeli, 400 km menzile sahip tamamen elektrikli versiyonu, yeni tasarımı, ileri teknolojileri ve üstün sürüş keyfi sağlayan yeni güç-aktarma sistemiyle yenilendi. Yeni PEUGEOT E-208’in Avrupa satışları Kasım ise 2023’de başlayacak.

PEUGEOT’nun şehir otomobillerindeki dokuzuncu jenerasyon temsilcisi PEUGEOT 208, Temmuz 2023 itibarıyla yeni bir görünüm ve teknik iyileştirmelerle tanıtıldı. PEUGEOT E-208, 2022 yılında B Segmenti’nde Avrupa’nın en çok satılan elektrikli otomobili oldu. Ayrıca otomobil geçen sene Fransa’da tüm segmentlerde en çok satılan elektrikli otomobil de oldu. Yeni PEUGEOT E-208’in Avrupa satışları Kasım 2023’de başlayacak. ALLURE, ACTIVE, GT olmak üzere üç donanım seviyesinde üretilecek olan yeni PEUGEOT 208, 400 km menzil sunan (WLTP ortalama verileri onay sürecinde) yeni 115 kW/156 HP’lik tamamen elektrikli E-208’e ek olarak, yeni HYBRID 100 ve HYBRID 136 dahil olmak üzere 5 farklı güç-aktarma sistemiyle tercih edilebilecek. Yeni PEUGEOT E-208’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garanti ile yollara çıkıyor. Yeni PEUGEOT E-208 yine aynı kompakt dış boyutları korumaya devam ediyor. 4.055 mm uzunluğa, 1.745 mm genişliğe (Aynalar hariç) ve 1.430 mm yüksekliğe sahip otomobilin 309 litrelik bagaj hacmi de segmenti için geniş bir yükleme bölümü oluşturuyor. PEUGEOT 208 gibi ikonik tasarımlı otomobilleri güncellemek asla kolay bir görev olmuyor. PEUGEOT tasarımcıları, 208’i böylesine başarılı kılan özgün ve “Göz Alıcı” cazibesini korurken, yeni bir modernlik düzeyi ve yeni bir ön cephe ortaya çıkarmak gibi bir zorlukla karşı karşıya kaldı. 1 | 8

Önde yeni PEUGEOT imzası ile göz alıcı bir görünüm: İlk olarak 9X8 Hypercar’da tanıtılan, ardından yeni 508 ve 508 SW’de ve son olarak yeni 2008’de kullanılan yeni PEUGEOT ışık imzası, artık yeni E-208’e de göz alıcı bir görünüm sağlıyor. Üç uzun dikey ışık pençesi, bu imzanın ayırt edici bir unsuru ve tampondaki parlak siyah eklere entegre edilmiş durumda. Otomobilin yanlarına doğru uzanan bu unsurlar, 208’e daha güçlü, görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırmaya yardımcı oluyor. Tüm yeni 208 versiyonlarında bu yeni ön ışık imzası bulunuyor. GT versiyonlarında, bu ışık özelliği daha da ileri gidiyor. Üç ışık pençesinin çarpıcı etkisi, üç bağımsız optik modül ile tam LED farların aydınlatma işlevine kadar uzanıyor. 2 | 8

Yeni görünümüyle ön ızgara: Tüm yeni 208 versiyonlarının merkezinde markanın yeni logosu, PEUGEOT’nun yeni dönemine yön veren ön ızgarada sunuluyor. Izgara, tamponla uyumlu gövde renginde bir desene sahip. Bu tasarım, ürün gamının elektrikliye geçiş hamlesini yansıtıyor ve yeni E-208’e daha fazla denge katıyor. Izgara ve gövde bölümlere ayrılmış değil. Bir bütün oluşturarak görsel sağlamlığı, verimliliği ve modernliği simgeliyor. Yeniden tasarlanan arka ışık imzası: Yeni E-208, yan yana yerleştirilen üç kırmızı pençeden oluşan, markanın simgesel arka ışık imzasını yeniden yorumluyor. Yeni model, bu üç pençeli mimariye sadık kalıyor. Ancak bunlar artık yatay. Siyah şerit bagaj kapağının etrafına uzanarak araca daha hakim bir arka görüş sağlıyor. Ayrıca üç zarif LED şerit, genişlik algısını destekliyor. GT versiyonunda geri vites lambaları ve sinyaller de LED geliyor. 3 | 8