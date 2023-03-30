Yeni Porsche Cayenne’den fotoğraflar geldi! Porsche, 18 Nisan günü Çin’deki Auto Shanghai fuarında dünya prömiyerini yapacak olan yeni Cayenne ile çığır açan bir ekran ve kontrol konsepti sunuyor. Yeni Cayenne, yeni ekran ve kontrol konsepti, kavisli tasarıma sahip dijital gösterge paneli, video akışı işlevli yolcu ekranı, optimize edilmiş bağlantı fonksiyonlarıyla sürücü ve yolcular için yepyeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Porsche, 18 Nisan günü Çin’deki Auto Shanghai fuarında dünya prömiyerini yapacak olan yeni Cayenne ile çığır açan bir ekran ve kontrol konsepti sunuyor.Yeni kokpit tasarımı Porsche’nin elektrikli spor otomobili Taycan’ın öne çıkan kokpit unsurlarını alarak bunları ilk kez, içten yanmalı motora sahip bir Porsche’ye aktarıyor. Kokpitte değişken ekran seçeneklerine sahip kavisli dijital gösterge paneli, yeniden tasarlanmış bir orta konsol ve yeni nesil direksiyon simidi bulunuyor. Yeniden konumlandırılan vites seçici artık direksiyon simidinin sağında yer alıyor. Bu sayede orta konsolda sofistike siyah panel tasarımlı büyük klima kontrollerine yer açılmış oluyor. Yolcular, opsiyonel yolcu ekranı sayesinde araç ve sürücü ile yeni bir etkileşim seviyesi deneyimliyor. Optimize edilmiş bağlantılılık fonksiyonları ise yeni iç mekan konseptini tamamlıyor. Yeni Porsche Cayenne, hem sürücü için hem de yolcular için yepyeni bir kokpit deneyimi sunuyor. Otomobil, sürücü odaklı sürüş deneyimini yeni interaktif unsurlar ile yolcular için de eşsiz bir sürüş deneyimine dönüştürüyor. 12,6 inç genişliğindeki kavisli ekrana sahip tamamen dijital gösterge paneli üst koruma kapağı içermeyen modern ve ince bir tasarıma sahip. Sürücü, donanım seviyesine göre değişkenlik gösteren gösterge panelinde yedi adete kadar görünüm arasından seçim yapıyor. Devir saati, Navigasyon, Gece Görüş Asistanı veya 3D sürüş destek sistemi ön planda olacak şekilde seçim yapılabiliyor. Ayrıca, sadeleştirilmiş görünüm ve klasik modlarda diğer seçenekler arasında yer alıyor. Klasik mod, Porsche’nin tipik beş ögeli gösterge paneli tasarımını dijital çağa taşıyor. 1 | 5

Yeni Porsche Sürücü Deneyimi’nin bir diğer önemli özelliği de dijital ve analog unsurlar arasında kurulan denge. Sürüş deneyimi için önemli olan tüm kontroller doğrudan direksiyon simidinin etrafında konumlandırılmış durumda. Porsche’nin geleneksel özelliklerinden biri olan motor çalıştırma düğmesi direksiyonun simidinin solunda yer alıyor. Vites seçici artık direksiyon simidinin sağında, gösterge paneli ile merkezi ekran arasında konumlanıyor. Bu sayede orta konsolda analog kontrollere ve daha fazla saklama alanına sahip yeni, büyük klima kontrol paneli için yer açılıyor. Yeni Cayenne’de sürücü destek sistemleri için tamamen yeniden tasarlanmış kontrol grubu da doğrudan direksiyon simidine entegre edilmiş. Önceki modele kıyasla tamamen yeniden tasarlanan çok işlevli spor direksiyon simidi, 911 temel alınarak geliştirildi. Normal, Offroad, Sport ve Sport Plus modlarını doğrudan direksiyon simidi üzerinden seçmeye yarayan sürüş modu düğmesi artık standart olarak direksiyonda yer alıyor. Gösterge panelindeki işlevleri ve tasarımları seçmek için kullanılan yeni geçiş düğmesi de opsiyonel baş üstü göstergesi kontrolleri gibi doğrudan direksiyon simidinde yer alıyor. 2 | 5

Orta konsoldaki yeni klima kontrol paneli, siyah panel tasarımlı cam yüzeyi ile seçkin görünüm sağlıyor. Klima ayarları, net şekilde düzenlenmiş kontrol yüzeyinde hızlı ve sezgisel olarak yapılabiliyor. Dokunmatik tanıma ve dokunsal geribildirimin mekanik klima düğmeleri ve fiziksel ses kontrolörü ile kombinasyonu, hem dokunsal hem de estetik açıdan hoş bir işlevsellik sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü 12,3 inç genişliğindeki merkezi ekran, Porsche Communication Management’ın (PCM) kontrol merkezi niteliğinde. Daha önce olduğu gibi, sürücü buradan standart navigasyon ve multimedya işlevlerinin yanı sıra çok sayıda sürüş ve konfor işlevine erişim sağlayabiliyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen 10,9 inç genişliğindeki yolcu ekranı, Porsche Cayenne’in yepyeni özelliklerinden bir diğeri. Ek dokunmatik ekran, önde bulunan yolcunun navigasyonu kontrol edebilmesine veya bir medya hizmetini seçerek sürücünün üzerindeki yükü alabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca bu ekran aracılığıyla yolcu video izleyebiliyor. Ekranın üzerinde bulunan özel katman sayesinde ekran, sürücü koltuğundan görülemiyor. Bu sayede sürücünün dikkatinin dağılmasına engel oluyor. 3 | 5