Yeni Renault Austral, Türkiye’de yollara çıkıyor
Bugüne kadarki en iyi Renault olarak mayıs ayında lanse edilen ve büyük ilgiyle karşılanan yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkıyor.
· Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıkacak Austral E-Tech full hybrid, kendi kendini şarj eden ve %40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan E-Tech full hybrid motor seçeneğiyle yepyeni bir deneyim sunuyor.
· Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, şehir içinde %80'e varan elektrikli sürüş, 20 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault'nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi “gelişmiş 4Control” ile ileri bir teknoloji seviyesi sağlıyor.
· Austral E-Tech full hybrid, opsiyonlar hariç 1.926.000 TL fiyatıyla ağustos sonunda Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak.
Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.