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  4. Yeni Renault Austral, Türkiye’de yollara çıkıyor

Yeni Renault Austral, Türkiye’de yollara çıkıyor

Bugüne kadarki en iyi Renault olarak mayıs ayında lanse edilen ve büyük ilgiyle karşılanan yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkıyor.

·         Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıkacak Austral E-Tech full hybrid, kendi kendini şarj eden ve %40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan E-Tech full hybrid motor seçeneğiyle yepyeni bir deneyim sunuyor.

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·         Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, şehir içinde %80'e varan elektrikli sürüş, 20 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault'nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi “gelişmiş 4Control” ile ileri bir teknoloji seviyesi sağlıyor.

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·         Austral E-Tech full hybrid, opsiyonlar hariç 1.926.000 TL fiyatıyla ağustos sonunda Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak.

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Yeni Renault Austral, yeni nesil CMF-CD platformunu kullanan ilk Renault modeli. Austral’ın sağlamlaştırılan gövdesi ile yana yatma eğilimleri iyileştirildi ve şasi, pazarda öne çıkan konfor/verimlilik/tepki oranı için daha hafif ve daha sağlam hale getirildi.

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