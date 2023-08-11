Yeni Renault Austral, Türkiye’de yollara çıkıyor Bugüne kadarki en iyi Renault olarak mayıs ayında lanse edilen ve büyük ilgiyle karşılanan yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkıyor.

· Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıkacak Austral E-Tech full hybrid, kendi kendini şarj eden ve %40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan E-Tech full hybrid motor seçeneğiyle yepyeni bir deneyim sunuyor. 1 | 5

· Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, şehir içinde %80'e varan elektrikli sürüş, 20 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault'nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi “gelişmiş 4Control” ile ileri bir teknoloji seviyesi sağlıyor. 2 | 5

· Austral E-Tech full hybrid, opsiyonlar hariç 1.926.000 TL fiyatıyla ağustos sonunda Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak. 3 | 5