Yeni Renault Clio için tarih verildi: Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Pazardaki en sembolik şehir otomobillerinden olan Renault Clio yenilerek ve Renault markasının en güncel atılımlarını yansıtan bir örnek olarak Türkiye’de Eylül ayında yollara çıkıyor.

Renault CEO’su Fabrice Cambolive “Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım.

Renault CEO’su Fabrice Cambolive “Dünyanın en çok satan Fransız otomobili her zaman başarılı bir model oldu. OYAK ile başarılı iş birliğimizin sonuçlarından biri olarak Türkiye, Clio için en büyük ikinci pazar konumunda yer alıyor. Bu vesileyle OYAK yönetimine teşekkürlerimi sunarım.