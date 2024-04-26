Yeni Renault Duster Türkiye'de: Bursa'da üretilecek!

Yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster, başarı hikayesinde yeni bir sayfa açıyor. Bu başarı hikayesi, “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında sadece Avrupa'nın değil dünyanın diğer ülkelerinin de küresel ihracat merkezi olarak seçilen Türkiye’de Renault markası ile devam ediyor.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Aralık 2023’te Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive’in katılımıyla İstanbul’da duyurduğumuz Renault Uluslararası Oyun Planı 2027 ile Türkiye’nin bir ihracat merkezi haline geleceğini ve 2027 yılına kadar Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda 3’ü SUV olmak üzere 4 yeni Renault modeli üretileceğini vurgulamıştık. Bugün ise bu planın ilk ve en önemli adımlarından biri olan Yeni Renault Duster’ı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Renault Duster, bildiğimiz Duster deneyimini yeni bir boyuta ulaştıran ve bu yeni deneyimi Türkiye’den dünyaya taşıyan ayrıcalıklı bir model. OYAK’ın, Renault Group ile birlikte gerçekleştireceği 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım, Yeni Renault Duster ile birlikte hem Renault’nun hem de Türkiye’nin uluslararası konumunu daha da güçlendirecek” dedi.