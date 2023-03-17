yeni RX SUV modeli Türkiye'de satışta! Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle Lexus showroomlarında yerini aldı. Lexus RX’in başlangıç fiyatı 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandı.

Türkiye’de satışına başlanan Lexus’un yeni modeli RX’in tanıtımı, İzmir'de düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen yeni RX SUV modelini Türkiye'de satışa sundu. Toplantıda aktarılan bilgilere göre, Lexus’un E SUV premium segmentindeki modeli, RX 350h tam hibrit, RX 450h+ plug-in hibrit ve RX 500h performans hibrit olmak üzere üç farklı hibrit seçeneğiyle Lexus showroomlarındaki yerini aldı. Lexus RX’in başlangıç fiyatı 3 milyon 991 bin 500 TL olarak açıklandı. 1 | 5

Yeni Lexus RX, Türkiye’de RX 350h ve RX 450h+ modellerinde Executive ve Exclusive olmak üzere iki versiyon sunarken, RX 500h modeli sportifliği daha fazla vurgulayan F Sport versiyonuyla geliyor.Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, yeni RX’in basın lansmanında yaptığı konuşmada, Lexus markası ve premium pazar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, "Lexus kısa zamanda premium segmentte farklı bir yer edinerek ilk lansmanı gerçekleştirdiğimiz gün ifade ettiğimiz gibi 'lüksün yeni tanımını' yapmayı başardı. Bu iddiamızı premium segmente örnek olan hizmetlerin yanı sıra, her geçen gün genişleyen ve güç kazanan bir ürün gamıyla destekledik. 2 | 5

Geçtiğimiz yıl premium segment yüzde 13 büyürken, biz Lexus olarak otomotiv sektörünün tamamında yaşanan tedarik sorunlarına karşın, satışlarımızı yüzde 47 artırarak emin adımlarla büyümeyi sürdürdük." diye konuştu. RX’i Türkiye’de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını dile getiren Bozkurt, "Lüks SUV segmentinin yaratıcısı olan RX, her neslinde teknoloji, lüks ve konfor konusunda öncü olarak gösterilen bir model. Bu iddiasını beşinci neslinde daha da ileriye taşıyor. Yeni RX, tam hibrit, plug-in hibrit ve ilk kez performans hibrit olmak üzere daha çeşitlendirilmiş üç farklı versiyonla satışa sunuluyor. Bu, mevcut müşterilerin yanı sıra daha geniş müşteri kitlelerine ulaşmamızı sağlayacak. Diğer taraftan bu çeşitlendirilmiş ürün gamı, farklı müşteri beklentilerine hitap edecek." şeklinde konuştu. 3 | 5