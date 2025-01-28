Yeni Tesla Model Y Avrupa'da satışta! İşte makyajlı 2025 Model Y'nin teknik özellikleri ve fiyatı

Türkiye’de geçen yıl 104 bin 153 elektrikli otomobil satıldı. Ocak-Aralık 2024 döneminde Togg 30 bin 93 adet satışla elektriklik araç kategorisinde pazar payının yüzde 30,25’ini oluşturdu.

Togg’u Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç devi Tesla’nın ürettiği Model Y takip etti. 11 bin 534’lük satış rakamıyla Model Y, pazarın yüzde 11,59’unu kapladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre; Türkiye’de en çok satılan ikinci tam elektrikli otomobil olan Tesla Model Y makyajlı kasası ‘Juniper’ koduyla anılıyor.