Yeni Tesla Model Y Avrupa'da satışta! İşte makyajlı 2025 Model Y'nin teknik özellikleri ve fiyatı
Türkiye'de geçen yıl en çok satan ikinci elektrikli otomobil Tesla Model Y'nin makyajlı kasası Avrupa'da satışa çıktı. Ön tampondan arka lambaya kadar olan dış yüzeyi tamamen yenilen 2025 model Tesla Model Y'nin menzili 568 kilometre olacak. Almanya'da sadece Long Range AWD modeliyle satışa sunulan aracın fiyatı yaklaşık 61 bin Euro'dan başlıyor. 2025 Model Y'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı da merak konusu...
Türkiye’de geçen yıl 104 bin 153 elektrikli otomobil satıldı. Ocak-Aralık 2024 döneminde Togg 30 bin 93 adet satışla elektriklik araç kategorisinde pazar payının yüzde 30,25’ini oluşturdu.
Togg’u Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç devi Tesla’nın ürettiği Model Y takip etti. 11 bin 534’lük satış rakamıyla Model Y, pazarın yüzde 11,59’unu kapladı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre; Türkiye’de en çok satılan ikinci tam elektrikli otomobil olan Tesla Model Y makyajlı kasası ‘Juniper’ koduyla anılıyor.
2025 model Model Y’nin satışları ilk olarak Çin’de başlamıştı. Geçen günlerde Tesla’nın Almanya fabrikasında üretimine başlanan 2025 model Tesla Model Y; ABD, Kanada ve Avrupa’da eşzamanlı satışa sunuldu.