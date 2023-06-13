Yeni Volkswagen Multivan’ın tanıtımı yapıldı: İşte şarj süresi ve teknik özellikleri!

Volkswagen Ticari Araç’ın eHybrid (plug-in hybrid: şarj edilebilir, elektrikli ve içten yanmalı motorlu) modeli Yeni Multivan, markanın sıfır emisyon üreten bir sürüş sistemine geçme fikriyle başlayan elektromobilite stratejisinin ilk yapı taşlarından biri.

Volkswagen DNA’sını taşıyan ve hem dış tasarımı, hem de iç mekanda sunduğu işlevselliği, günlük kullanıma uygunluğu ve konfor özellikleriyle yeniden tasarlanan Yeni Multivan, yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Elektrikli araçlar ve otonom sürüşün gelecekte Transporter modellerine adaptasyonu, eHybrid Multivan ile başlıyor.