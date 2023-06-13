Yeni Volkswagen Multivan’ın tanıtımı yapıldı: İşte şarj süresi ve teknik özellikleri!
Volkswagen Ticari Araç’ın eHybrid modeli Yeni Multivan’ın temmuz ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Yeni Multivan, tamamen elektrik gücüyle günlük mesafelerde kullanılabiliyor. 10,4 kWh net batarya kapasitesine sahip model 3,6 kW AC şarj ile 3 saat 40 dakikada şarj olabiliyor. Yeni Multivan’da E-modu ve Hybrid modu olmak üzere iki farklı sürüş seçeneği de yer alıyor.
Volkswagen Ticari Araç’ın eHybrid (plug-in hybrid: şarj edilebilir, elektrikli ve içten yanmalı motorlu) modeli Yeni Multivan, markanın sıfır emisyon üreten bir sürüş sistemine geçme fikriyle başlayan elektromobilite stratejisinin ilk yapı taşlarından biri.
Volkswagen DNA’sını taşıyan ve hem dış tasarımı, hem de iç mekanda sunduğu işlevselliği, günlük kullanıma uygunluğu ve konfor özellikleriyle yeniden tasarlanan Yeni Multivan, yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Elektrikli araçlar ve otonom sürüşün gelecekte Transporter modellerine adaptasyonu, eHybrid Multivan ile başlıyor.
Yeni Multivan’ın temmuz ayı içerisinde 1.4 TSI eHybrid motor 218 beygir gücünde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
Plug-in hybrid çekiş sistemine sahip olan Yeni Multivan hem içten yanmalı benzinli motora (TSI) hem de elektrik motoruna sahip. Multivan eHybrid, elektrik gücüyle çalışarak özellikle kısa yolculukların emisyonsuz sürüşe dönüşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış. 13 kWh’lik lityum-iyon batarya sayesinde Yeni Multivan, tamamen elektrik gücüyle günlük mesafelerde kullanılabiliyor. TSI motor, 130 km/s’in üzerindeki hızlarda devreye giriyor.