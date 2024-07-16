Yenilenen Fiat Scudo ve Ulysse modelleri satışa sunuldu
FIAT Professional ailesi yenilenmeye devam ediyor. Yeni Doblo ve Ducato’nun ardından yenilenen Scudo ve Ulysse modelleri de Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen FIAT Professional ailesinin yük taşımaya yönelik modeli Scudo Van, yük ve yolcu taşımaya yönelik Scudo Combimix gövdeleri fonksiyonellik, yüksek yükleme hacmi, taşıma kapasitesi ve düşük yakıt tüketimleriyle öne çıkıyor.
Yenilenen FIAT Professional ailesinin yük taşımaya yönelik modeli Scudo Van, yük ve yolcu taşımaya yönelik Scudo Combimix gövdeleri fonksiyonellik, yüksek yükleme hacmi, taşıma kapasitesi ve düşük yakıt tüketimleriyle öne çıkıyor.
Yolcu taşıma amaçlı kullanılan Fiat Ulysse ise üst seviye konforu, ferah iç mekan ve yeni teknolojilerle buluşturuyor.
Yeni Scudo her iki versiyonunda da yenilenmiş ön yüzü ve yeni ön ızgarası, FIAT Professional ürün ailesiyle özdeşleşen özel ön farları ve yeni FIAT logosuyla dikkat çekiyor.
Yeni Scudo, yenilenmiş tasarımı, artırılmış verimliliği, son teknoloji bağlantı özellikleri ve ileri sürüş yardımcılarıyla ticari araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırırken ve önceki nesillerinde sunduğu sağlamlığı, çok yönlülüğü ve sürüş keyfini korumaya devam ediyor.
Scudo’nun kabini içinde, ön konsoldaki değişiklikler öne çıkıyor. Scudo Van’da 5 inç siyah-beyaz dijital göstergeler ve 5 inç dokunmatik ekran standart olarak yer alırken; 10 inç dijital renkli gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran ve geri görüş kamerası teknoloji paketi ile alınabiliyor. Scudo Combimix’te standart olarak 10 inç dijital renkli gösterge paneli,10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak bulunuyor. Tüm modellerde yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu direksiyon yer alıyor.
Scudo Combimix, önde 3 ve arkada da 3 koltuk olmak üzere 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor. Üstün manevra kabiliyeti ve konforlu sürüş pozisyonu ile otomobil rahatlığı ve pratikliği sağlayan Scudo Combimix’te çift sürgülü kapı standart olarak yer alıyor.
5,31 metre uzunluğa, 1,94 metre yüksekliğe ve 1,92 m'lik genişliğe sahip olan Scudo Van ise 12,4 m'lik dönüş çapı ile şehir içinde dar alanlarda da kolay bir kullanım sunarak segmentindeki en iddialı araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Yeni Scudo'nun sürgülü yan kapısı 935 mm'lik genişliği ile 1 Euro paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken ayrıca toplam 3 Euro paletin rahatlıkla yüklenebileceği alan ve 1.3 tona kadar taşıma kapasitesi sunuyor.
Fiat Scudo, her neslinde olduğu gibi pratikliğiyle ticari araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Scudo'da ön konsolda yer alan açık ve kapalı saklama alanlarının yanı sıra yolcu koltuğunun alt kısmında da geniş bir alan yer alıyor. Ayrıca Scudo’yu daha kullanışlı hale getiren Plus Paket tercih edildiğinde, sınıfının en iyi modülerlik çözümünü sunan “Magic Cargo" (modüler kargo) özellikli ikili koltuk ve koltuk altı saklama alanları yer alıyor. Uzunluk ve ek hacim sağlaması itibari ile sınıfındaki en akıllı modülerlik çözümü olan Magic Cargo (Modüler Kargo), ara bölmenin sağ alt tarafındaki kapak sayesinde 4 m'ye kadar uzun yüklerin ön kabine uzatılmasını sağlıyor ve bu alan ek 0.5 metreküp hacim sağlayabiliyor. Böylelikle Magic Cargo toplam 6.6 metreküplük hacim sunuyor. Magic Cargo'da tüm bu fonksiyonel çözümlere ek olarak masaya dönüştürülebilen koltuk sırtlığı da aracı adeta bir ofise dönüştürüyor.
Scudo’da her ihtiyacı karşılayan motor seçenekleri ve üst düzey güvenlik
Yenilenen Scudo modelinde yüksek verimliliğe sahip 2.0 litre dizel ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleri yer alıyor. 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştirilen 2.0 litrelik dizel motor, 145 HP motor gücü ve 340 Nm torkuyla yüksek taşıma kapasitesini destekliyor. Scudo dizel motor WLTP ölçümlerine göre birleşik 6.9 lt/100 km ile düşük tüketim değerine sahip. Elektrikli E-Scudo ise, 75 kWh batarya kapasitesi ile 100 HP güç ve 360 kilometreye varan menzil sağlıyor.
Yeni Scudo, tüm yolculuklarda en üst düzeyde konfor ve güvenlik sağlamayı amaçlayan standart Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri ile donatıldı. Bu özellikler arasında Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı bulunuyor.