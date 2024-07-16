Yenilenen Fiat Scudo ve Ulysse modelleri satışa sunuldu

Scudo’nun kabini içinde, ön konsoldaki değişiklikler öne çıkıyor. Scudo Van’da 5 inç siyah-beyaz dijital göstergeler ve 5 inç dokunmatik ekran standart olarak yer alırken; 10 inç dijital renkli gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran ve geri görüş kamerası teknoloji paketi ile alınabiliyor. Scudo Combimix’te standart olarak 10 inç dijital renkli gösterge paneli,10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve geri görüş kamerası standart olarak bulunuyor. Tüm modellerde yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu direksiyon yer alıyor.

Yeni Scudo, yenilenmiş tasarımı, artırılmış verimliliği, son teknoloji bağlantı özellikleri ve ileri sürüş yardımcılarıyla ticari araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırırken ve önceki nesillerinde sunduğu sağlamlığı, çok yönlülüğü ve sürüş keyfini korumaya devam ediyor.

Yeni Scudo her iki versiyonunda da yenilenmiş ön yüzü ve yeni ön ızgarası, FIAT Professional ürün ailesiyle özdeşleşen özel ön farları ve yeni FIAT logosuyla dikkat çekiyor.

Scudo Combimix, önde 3 ve arkada da 3 koltuk olmak üzere 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor. Üstün manevra kabiliyeti ve konforlu sürüş pozisyonu ile otomobil rahatlığı ve pratikliği sağlayan Scudo Combimix’te çift sürgülü kapı standart olarak yer alıyor.

5,31 metre uzunluğa, 1,94 metre yüksekliğe ve 1,92 m'lik genişliğe sahip olan Scudo Van ise 12,4 m'lik dönüş çapı ile şehir içinde dar alanlarda da kolay bir kullanım sunarak segmentindeki en iddialı araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Yeni Scudo'nun sürgülü yan kapısı 935 mm'lik genişliği ile 1 Euro paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken ayrıca toplam 3 Euro paletin rahatlıkla yüklenebileceği alan ve 1.3 tona kadar taşıma kapasitesi sunuyor.

Fiat Scudo, her neslinde olduğu gibi pratikliğiyle ticari araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Scudo'da ön konsolda yer alan açık ve kapalı saklama alanlarının yanı sıra yolcu koltuğunun alt kısmında da geniş bir alan yer alıyor. Ayrıca Scudo’yu daha kullanışlı hale getiren Plus Paket tercih edildiğinde, sınıfının en iyi modülerlik çözümünü sunan “Magic Cargo" (modüler kargo) özellikli ikili koltuk ve koltuk altı saklama alanları yer alıyor. Uzunluk ve ek hacim sağlaması itibari ile sınıfındaki en akıllı modülerlik çözümü olan Magic Cargo (Modüler Kargo), ara bölmenin sağ alt tarafındaki kapak sayesinde 4 m'ye kadar uzun yüklerin ön kabine uzatılmasını sağlıyor ve bu alan ek 0.5 metreküp hacim sağlayabiliyor. Böylelikle Magic Cargo toplam 6.6 metreküplük hacim sunuyor. Magic Cargo'da tüm bu fonksiyonel çözümlere ek olarak masaya dönüştürülebilen koltuk sırtlığı da aracı adeta bir ofise dönüştürüyor.